МИД Ирана опроверг сообщения о переговорах с США в Дохе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 30 0

Исмаил Багаи указали на отсутствие контактов и сосредоточенность на ранее достигнутых договоренностях.

Иран заявил об отсутствии переговоров с США в ближайшие дни

Фото: www.globallookpress.com/Morteza Nikoubaz

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Иран не планирует проводить переговоры с представителями США в Дохе в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исмаил Багаи в Telegram-канале ведомства.

«В ближайшие дни не планируется никаких переговорных встреч на каком-либо уровне с американской стороной», — сказано в сообщении.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что обсуждения по формированию окончательного соглашения между Тегераном и Вашингтоном пока не начинались.

Багаи также отметил, что возможный визит американской делегации в Катар не связан с поездками представителей Ирана. Отдельно он указал, что Тегеран в настоящее время сосредоточен на выполнении ранее согласованных договоренностей, включая вопросы продажи нефти и доступ к замороженным финансовым активам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Израиля Исраэль Кац допустил возможность возобновления военного противостояния с Ираном при срыве переговоров или в случае удара со стороны Тегерана. Он также отметил, что при атаке со стороны Ирана может начаться так называемая «третья иранская война».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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