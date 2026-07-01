В Минпросвещения РФ заявили о введении нового школьного предмета

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Во втором полугодии 2026-2027 учебного года дисциплину начнут преподавать пятиклассникам.

Какой новый предмет появится в школах в 2026–2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Кравцов: в 2027-м в школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России

В новом учебном году Минпросвещения России начнет поэтапное внедрение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России». Соответствующие учебные материалы по этой дисциплине уже разрабатываются специалистами ведомства. Об этом журналистам РИА Новости сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета „Духовно-нравственная культура России“, по этому предмету также готовим учебники», — сказал он.

Дисциплину начнут преподавать ученикам пятых классов (17 часов) со второго полугодия 2026-2027 учебного года. В дальнейшем, с 2027-2028 учебного года, «Духовно-нравственная культура России» появится в расписании шестиклассников и семиклассников (по 34 часа).

Целью предмета является формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Курс предполагает ознакомление детей со взглядами и историями жизни государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военнослужащих, в том числе героев спецоперации. Это позволит закрепить полученные знания на живых примерах.

Прежде Сергей Кравцов рассказывал о планах подготовить к 2027 году новые государственные учебники по химии, физике и биологии для старших классов. Параллельно создаются издания для базового и углубленного изучения этих дисциплин. Кроме того, разрабатываются пособия «Шаг в агротех», охватывающие восемь направлений агротехнологических классов.

Весной министр анонсировал единый государственный учебник по физкультуре. Также сообщалось, что в школах введут оценки за поведение — новые правила вступят в силу с сентября.

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