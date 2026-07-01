Землетрясение несколько часов назад произошло у берегов Мексики. По данным национальной сейсмологической службы, магнитуда 6,2. Информация о пострадавших уточняется.

Шокирующие кадры поступают и из Венесуэлы. Сотрудники экстренных служб выносят сотни гробов — число жертв землетрясения достигло уже порядка двух тысяч человек. Местные морги не справляются с нагрузкой. Пострадали больше десяти тысяч жителей.

Поисковые работы продолжаются. В них задействованы спасатели из трех десятков стран.

Ранее посол РФ в Венесуэле заявил, что пострадавшие при землетрясении россияне идут на поправку. Накануне российское посольство сообщало о трех гражданах РФ, которые находятся в местных медучреждениях.

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