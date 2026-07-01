Залужный намерен участвовать в выборах президента Украины

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Экс-главком ВСУ готов баллотироваться, если необходимые процедуры пройдут осенью 2026 года.

Будет ли Залужный участвовать в выборах президента Украины

Фото: AP/ТАСС

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что будет баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью 2026 года. Об этом сообщила «Украинская правда»⁠.

Экс-главкому Вооруженных сил Украины задали вопрос о том, будет ли он участвовать в избирательном процессе, если он, условно, состоится осенью 2026 года — тот коротко ответил «да».

Заявление Залужного предшествовало отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Валерий Залужный оказался лидером рейтинга доверия населения Украины — ему выказали лояльность 63% респондентов. Об этом свидетельствовали результаты исследования международной компании Ipsos.

При этом Зеленский уступил не только ему, но и боксеру Александру Усику, а также главе офиса президента Украины Кириллу Буданову*. Уровень доверия Зеленскому составил 49%, что поставило его лишь на четвертое место в списке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов

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