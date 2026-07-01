Страдала 40 лет от бессонницы: женщина рассказала, что действительно помогает уснуть

Daily Mail: женщина страдала от бессонницы 40 лет и нашла способ уснуть

Почти четыре десятилетия британская журналистка безуспешно пыталась справиться с бессонницей. За это время она испытала практически все популярные методы — от снотворных и медитации до ароматерапии, пищевых добавок и специальных гаджетов для сна. В итоге женщина составила собственный рейтинг способов, которые действительно помогли ей, а какие оказались пустой тратой времени и денег. Об этом сообщило Daily Mail.

Снотворные помогают, но не решают проблему

Первое, к чему прибегают многие люди с хронической бессонницей, — лекарства.

По словам журналистки, рецептурные препараты действительно помогают быстрее уснуть. Однако их эффект оказался временным. Со временем организм привыкает к медикаментам, а после прекращения приема проблемы со сном возвращаются.

Кроме того, многие снотворные могут вызывать сонливость на следующий день. Специалисты рекомендуют использовать их только по назначению врача.

Добавки и «натуральные» средства не стали чудом

За годы борьбы с бессонницей женщина перепробовала мелатонин, магний, растительные препараты, травяные чаи и различные пищевые добавки.

Некоторые из них помогали немного расслабиться перед сном. Однако выраженного эффекта она не заметила. По ее словам, ожидания от подобных средств зачастую оказываются значительно выше реального результата.

Медитация и дыхательные практики помогают не всем

Еще одним популярным способом борьбы с бессонницей стали медитации, дыхательные упражнения и техники осознанности.

Автор признается, что они действительно снижают уровень тревожности и помогают расслабиться после тяжелого дня. Но если причиной бессонницы становятся хронический стресс или многолетние нарушения сна, одних только дыхательных практик может быть недостаточно.

Гаджеты для сна не всегда оправдывают ожидания

За десятилетия женщина протестировала множество устройств — от специальных масок и наушников до приложений с белым шумом и трекеров сна.

Некоторые из них создавали более комфортные условия для отдыха, однако большинство не оказали существенного влияния на качество сна.

По словам журналистки, желание постоянно контролировать показатели сна иногда только усиливало тревогу и мешало расслабиться.

Что оказалось самым эффективным

Главным открытием для женщины стала когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I).

Этот метод не предполагает прием лекарств. Вместе со специалистом человек постепенно меняет привычки, связанные со сном, учится иначе реагировать на ночные пробуждения и снижает тревожность, связанную с невозможностью уснуть.

Именно после прохождения курса терапии, по словам журналистки, ей впервые за долгие годы стало удаваться засыпать буквально за несколько минут.

Почему специалисты считают этот метод лучшим

Сегодня когнитивно-поведенческая терапия считается одним из наиболее эффективных методов лечения хронической бессонницы. Многие международные медицинские рекомендации предлагают начинать именно с нее, а не со снотворных препаратов.

Такой подход помогает устранить не только симптомы, но и психологические механизмы, которые поддерживают бессонницу.

Что еще помогает лучше спать

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые способны повысить эффективность любого лечения:

ложиться спать и просыпаться в одно и то же время;

отказаться от гаджетов за час до сна;

ограничить употребление кофеина во второй половине дня;

не употреблять алкоголь в качестве «снотворного»;

сделать спальню максимально темной, тихой и прохладной;

использовать кровать только для сна, а не для работы или просмотра сериалов.

История британки показывает, что универсального средства от бессонницы не существует. То, что помогает одному человеку, может оказаться бесполезным для другого.

Однако специалисты сходятся во мнении: при хронических нарушениях сна не стоит бесконтрольно принимать снотворные. Наиболее эффективным и безопасным методом лечения сегодня считается когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает устранить причины бессонницы, а не только ее симптомы.

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