Скрытая угроза: как креатин может подорвать здоровье почек

Уролог Смерницкий: прием креатина опасен при проблемах с почками

Популярная у спортсменов добавка креатин может обострить имеющиеся проблемы с почками. Об этом заявил уролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru.

Как объяснил врач, у здоровых спортсменов креатин не способен вызвать патологию почек. Но если нарушения функции этих органов уже были прежде, то креатин усугубит их.

По словам эксперта, ключевая опасность заключается в том, что креатин повышает уровень креатинина — этот продукт распада учитывается при оценке состояния и работоспособности почек. Проще говоря, из-за приема добавки пациент может не заметить начинающуюся хроническую почечную недостаточность.

Чтобы избежать вреда для здоровья, врач рекомендовал перед началом приема креатина пройти обследование мочеполовой системы. Следует сдать анализ крови на креатинин и мочевину, общий анализ мочи, а также выполнить УЗИ почек. Факторами риска при приеме креатина являются ранее диагностированные заболевания с почками и прием нефротоксичных лекарственных препаратов.

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