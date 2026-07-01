Его забрала вода: скромная жизнь и трагическая смерть звезды «Бригады» Александра Высоковского

Тело актера из фильмов «Бумер» и «Бригада» Александра Высоковского нашли в реке

Тело 62-летней звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского нашли водолазы в реке Оке в Московской области, как стало известно 5-tv.ru. Актер пропал еще 1 июля, когда поехал порыбачить с сыном.

Всенародную известность Высоковскому принесла роль Макса Карельского в легендарном сериале «Бригада», вышедшем в 2002 году. Его персонаж — экс-спецназовец, ставший телохранителем Саши Белого и предавший его после девяти лет сотрудничества. Но что мы знаем о самом актере?

Обстоятельства смерти Александра Высоковского

Вконтакте/avysokovsky

Актер пропал на реке Оке в районе Пущинской косы, где сильное течение. Как рассказала супруга артиста, Александр отправился туда вместе с сыном. В какой-то момент мужчина отошел от наследника дальше по берегу и исчез.

Детство рядом с космодромом

Будущий актер родился 24 августа 1963 года в поселке Ленинский на территории Казахской ССР. Семья проживала неподалеку от Байконура, где служил отец Александра — он был военным.

Воспитанием мальчика в основном занималась его мама, которая работала экономистом. Спустя некоторое время родители Высоковского решили перебраться в Москву, и школу Саша заканчивал уже в российской столице.

Сперва он попробовал двигаться по стопам отца: поступил в авиационный техникум, поработал конструктором, а в 1983-м отправился служить в Военно-морском флоте. Службе юноша отдал три года.

Из конструкторов в актеры

Вконтакте/avysokovsky

После демобилизации Александр Высоковский неожиданно почувствовал, что его призвание кроется совершенно в другом, и решил попробовать себя на актерском поприще. В 1986 году он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, в мастерскую выдающегося актера, режиссера и педагога М. И. Царева. Училище он окончил в 1990 году.

Еще будучи студентом, Высоковский начал играть в театре. Набравшись опыта, артист сумел устроиться во МХАТ и Театр имени Станиславского. На театральной сцене он исполнил множество главных и второстепенных ролей: Шон Кьоу в «Герое» Дж. Синга, Джим в «Стеклянном зверинце» Т. Уильямса, Антоний в «Антонии и Клеопатре», главную роль в «Гамлете» В. Шекспира, учителя пения в «Полоумном Журдене» Ж.-Б. Мольера и многих других.

Параллельно актер начал сниматься в кино — его дебютное появление на экране состоялось в 1988 году. Александр Высоковский сыграл главную роль в драме «Белые вороны» — о солдате, вернувшемся домой из Афганистана. После этого он также снимался в кинолентах «В тумане» и «Непредвиденные визиты».

«Бригада»: слава и ненависть

Настоящая слава к Александру Высоковскому пришла после участия в сериале «Бригада». Его герой, Макс Карельский, был телохранителем и доверенным лицом главного персонажа — бандита Саши Белого.

Но однажды, после девяти лет дружбы и сотрудничества, решил сменить хозяина и, воспользовавшись доверием друзей, подло убил их. Зрители не могли сдержать слез: Пчелу, Космоса и Фила к тому времени все успели полюбить, и их смерть стала шоком.

В интервью MK.RU в 2003 году Высоковский откровенно рассказал о работе над этим образом.

«В человеке много скрыто всякого потаенного, запертого на замочек и аккуратно уложенного в сундук. Я попытался все это из себя достать», — говорил он.

На вопрос, какие же гадости он достал из своего сундучка, чтобы сыграть такого отвратительныго персонажа, актер ответил:

«Наверное, это опыт моей службы в армии. Все, кто служил, знают: там открываются многие, доселе незнакомые тебе чувства — злость, ожесточение».

При этом он подчеркнул, что сам не стал таким, как его герой.

«Я не мог им стать, потому что родители растили меня в атмосфере любви», — отмечал Высоковский.

После «Бригады»: роковая роль

Кадр из сериала "Бригада", режиссер Алексей Сидоров, 2002г.

Высоковский так ярко воплотил на экране отрицательного героя, что многочисленные поклонники сериала по-настоящему возненавидели актера. И если для Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева и других проект стал взлетной площадкой для развития карьеры, то Высоковскому противоречивая роль фактически сгубила будущее.

По признанию самого Александра, ему всегда доверяли роли отрицательных персонажей, бандитов и предателей. Типаж Высоковского идеально вписывается в такие истории, но сыграть романтического героя или хотя бы доброго персонажа ему почти никогда не предлагали.

«В моей копилке всего две роли, где я сыграл положительных персонажей», — отмечал артист.

Ярких героев у актера больше не было — он появлялся в проектах, которые не приносили ему славы, а роли становились все более эпизодическими. После «Бригады» Александр еще снимался во многих российских фильмах. Его фильмография включает работы в сериалах «Каменская: Игра на чужом поле», «Марш Турецкого», «Бумер», «Седьмое небо», «Путевой обходчик» и других.

Режиссерский опыт и возвращение к небу

Высоковский попробовал себя в режиссуре. В 2010 году он снял мини-сериал «Без права на ошибку» — военную драму о годах Великой Отечественной войны. В проекте были задействованы такие популярные актеры, как Петр Федоров, Андрей Мерзликин и Сергей Савенков.

В 2014 году он занял режиссерское кресло на съемках «Сердца врага» — полнометражной военной драмы, повествующей о жизни военных летчиков времен Второй Мировой войны. Александр также выступил автором сценария картины.

А в 40 лет Высоковский внезапно круто изменил свою жизнь: стал летчиком. К небу его тянуло с детства, в свое время он окончил авиационное училище, так что Александр просто вернулся к своей главной страсти — всегда мечтал летать.

Личная жизнь

Про личную жизнь Александра Высоковского известно немного. Он был женат два раза, у него остались дочь и двое сыновей.

«Нет для моего призвания другого места»

Вопреки слухам о том, что актер исчез с экранов из-за ненависти зрителей и режиссеров, Высоковский продолжал работать в кино. На одной из статей о себе в интернете он однажды оставил комментарий:

«Случайно увидел этот очерк о себе. И в каком же другом месте я предпочел искать призвание? Вообще то я как и раньше продолжаю работать в кино. Завтра вот например сложная съемка на натурной площадке. Закончены несколько сценариев и они все в работе. Нет для моего призвания другого места. Как-то так».

В 2025 году в его фильмографии появились новые проекты: «Берлинская жара», «Враг у ворот», «Операция „Неман“», «Горячая точка 3», «Банда Зиг Заг».