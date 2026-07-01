Человек погиб на месте: подробности аварии с туристическим автобусом в Турции

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 74 0

Транспорт опрокинулся после столкновения с легковой машиной.

Авария с туристическим автобусом в Турции

Фото: X/Murat1907341

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В Турции в аварии с туристическим автобусом погиб человек

Один человек погиб, 12 пострадали в аварии с туристическим автобусом в Анталье на юге Турции. Транспорт столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте, 12 человек, находившихся в туристическом автобусе, получили травмы», — сообщает агентство.

Предварительно сообщается, что столкновение произошло на дороге Конья — Анталья. Автобус, в котором находились туристы, опрокинулся. В район ДТП направили жандармерию, пожарных и медиков. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Манавгата и Аланьи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Турции в провинции Испарта в результате ДТП с туристическим автобусом погибли четыре человека, еще 16 получили травмы, пятерых из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в уезде Гелендост. Водитель по неустановленной причине потерял управление на трассе. Транспорт съехал с дороги и перевернулся. Сообщалось, что автобус следовал в город Конья после экскурсионной поездки.

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