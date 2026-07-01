Сомневался в диагнозе: Лерчек пригрозила судом Кушанашвили

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 61 0

Журналист сам прошел через борьбу с онкологическим заболеванием.

Лечек подает в суд на Отара Кушанашвили

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Лерчек пригрозила судом Кушанашвили за высказывания о ее заболевании

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) якобы пригрозила судебным иском журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили. Об этом он рассказал в интернет-проекте Propusk.tv.

«Они (представители Лерчек. — Прим. ред.) позвонили моим людям. И пригрозили иском. Я готов сказать: «В любой день, в любой час я приду», — уточнил журналист.

Причиной могли стать высказывания Кушанашвили о диагнозе блогера. Сам журналист пояснил, что верит в то, что интернет-знаменитости диагностировали онкологическое заболевание. Но ему кажется, что Чекалина преувеличивает масштабы недуга. Так как уверен, что человек с четвертой стадией рака не может вести тот образ жизни, который ведет блогер.

Он подчеркнул, что желает Лерчек здоровья, но при этом делает выводы, основываясь на собственном опыте.

«При том, что я прошел, человек не может ступить и шагу долгое время. <…> Нет никакой четвертой. Четвертая — это граничащая с летальным исходом», — добавил журналист.

В феврале 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали. Блогеру диагностировали рак желудка, который дал метастазы. Они разрушили два позвонка, на которые в марте ей делали операцию.

Тогда же Чекалина была освобождена от домашнего ареста, а ее уголовное преследование по делу о мошенничестве было приостановлено.

Но всего через пару месяцев после этого в сети появились кадры, где блогер активно занимается спортом и танцует на свадьбе.

В 2024 году Отару Кушанашвили тоже диагностировали рак сигмовидной кишки и метастазы в печени и кишечнике. Он проходил длительное лечение, в том числе и хирургическое вмешательство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Лерчек сделала свою болезнь публичной. Интернет-знаменитость таким образом пыталась найти силы для борьбы с недугом.

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