«Не драматизировать»: Матвиенко о решении топливного вопроса в России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 77 0

Ситуация с бензином в РФ непростая, однако правительство принимает необходимые меры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Матвиенко: ситуация с топливом в РФ непростая, но правительство принимает меры

Ситуация с топливом в России непростая, однако правительство принимает необходимые решения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании СФ.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая <…>. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу обеспечения аграрно-промышленного комплекса бензином, керосином и дизелем.

Ранее состоялась встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, а специализированная рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака каждый день находит решения для стабилизации обстановки.

На решение топливного вопроса нужно время, отметила Матвиенко. Она выразила уверенность, что состояние отрасли нормализуется и Россия выйдет из сложившейся трудной ситуации, которую ей создают намеренно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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