Иностранные наемники ВСУ устроили перестрелку в центре Николаева
Боевик из Чили убил двух колумбийцев.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com; 5-tv.ru
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Иностранные наемники ВСУ устроили бандитские разборки в центре Николаева. Местные СМИ пишут, что боевик из Чили расстрелял двоих колумбийцев.
Конфликт между ними произошел внутри автомобиля, который в тот момент ехал по дороге. Убийца сидел на заднем ряду и выстрелил в затылок сначала одному, а потом второму сослуживцу. Что именно спровоцировало международный конфликт, пока неизвестно.
Символизма ситуации добавляет то, что все произошло на проспекте Героев Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что две трети украинцев (66%) хотят скорейшего начала мирных переговоров с Россией и дипломатического урегулирования конфликта. Таковы данные исследования американской компании Gallup. С 2024 года количество желающих мирного урегулирования в Украине растет. Президент России Владимир Путин напомнил, что диалог с Киевом был прерван по инициативе украинской стороны, но Москва готова к переговорам на основе стамбульских договоренностей.
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