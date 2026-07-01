Иностранные наемники ВСУ устроили бандитские разборки в центре Николаева. Местные СМИ пишут, что боевик из Чили расстрелял двоих колумбийцев.

Конфликт между ними произошел внутри автомобиля, который в тот момент ехал по дороге. Убийца сидел на заднем ряду и выстрелил в затылок сначала одному, а потом второму сослуживцу. Что именно спровоцировало международный конфликт, пока неизвестно.

Символизма ситуации добавляет то, что все произошло на проспекте Героев Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две трети украинцев (66%) хотят скорейшего начала мирных переговоров с Россией и дипломатического урегулирования конфликта. Таковы данные исследования американской компании Gallup. С 2024 года количество желающих мирного урегулирования в Украине растет. Президент России Владимир Путин напомнил, что диалог с Киевом был прерван по инициативе украинской стороны, но Москва готова к переговорам на основе стамбульских договоренностей.

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