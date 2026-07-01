В офисе Германского футбольного союза идут обыски по делу о коррупции

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Фигурантов подозревают в нелегальной раздаче тысяч билетов и пригласительных на матчи.

Из-за чего идут обыски в офисе Германского футбольного союза

Фото: © Getty Images/picture alliance/Contributor

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В офисе Германского футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне, а также в администрациях ряда немецких городов проходят обыски по делу о коррупции. Об этом сообщил Bild.

Следственные действия связаны с нарушениями во время чемпионата Европы по футболу 2024 года. Предварительно сообщается, что несколько тысяч билетов на матчи и пригласительных нелегально раздали отдельным избранным лицам. Эти действия могут расцениваться, как «структурированное предоставление преференций» или дача взятки Подозреваемые — 66-летний гражданин ФРГ и 46-летний француз.

Как пояснили авторы публикации, для проведения чемпионата Европы в Германии было создано совместное предприятие Euro 2024 GmbH. Гражданин Франции отвечал за связи с властями принимающих игры городов и приглашал руководителей офисов чемпионата в города на топ-матчи. В частности, его соучастник, который являлся административным чиновником из Гельзенкирхена, смог побывать на полуфинале чемпионата, где играли национальные команды Франции и Испании. С учетом расходов на проезд и проживание в отеле несанкционированная финансовая выгода составила 2,4 тысячи евро

Ранее футболист сборной Кот-д’Ивуара был арестован перед началом чемпионата мира из-за подозрения в соучастии в коррупционной схеме.

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