«Меня рвало и я теряла сознание»: экс- участница «Дома-2» Элина Камирен попала в больницу

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Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

Девушка призналась, что впервые столкнулась с такой сильной болью.

Элину Камирен экстренно госпитализировали

Фото: Instagram*/kamirenworld

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Экс- участница «Дома-2» Элина Камирен попала в больницу

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен в личном Telegram-канале сообщила подписчикам, что была экстренно госпитализирована из-за проблем с почками.

По ее словам, утром она чувствовала себя нормально, но после того, как вышла на террасу с кофе, ей резко стало плохо. У Камирен появились сильные боли, снизилось давление, она побледнела и начала терять сознание.

Близкие сразу вызвали скорую помощь, но из-за ухудшения состояния друг семьи самостоятельно отвез ее в больницу.

После оказания первой помощи и обезболивания Элину перевели в другое медицинское учреждение, где есть профильное отделение урологии.

Врачи установили, что причиной приступа стали камни в почках. Камирен призналась, что раньше никогда не сталкивалась с такой проблемой и не ожидала настолько сильной боли.

«Камень был в почке. У меня была адская боль, не знаю, сколько уколов мне сделали. Я теряла сознание, меня рвало. Всю ночь разговаривала во сне со своим ангелом-хранителем», — поделилась блогер.

Сейчас она находится под наблюдением специалистов, получает лечение и ждет решения врачей о необходимости операции.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала о том, сколько зарабатывала в проекте «Дом-2».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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