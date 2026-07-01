«Всем хочется любви»: Прохор Шаляпин прокомментировал секс ради успеха
Даже такой способ построить карьеру не гарантирует продвижения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прохор Шаляпин рассказал о сексе ради карьеры
Певец Прохор Шаляпин рассказал о том, что в его практике были случаи вступления в интимные связи с целью карьерного роста. В этом шоумен признался на шоу «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео.
Шаляпин уточнил, что такие эпизоды не привели к желаемым результатам, поскольку контакты устанавливались не с теми людьми.
В ходе беседы исполнитель затронул тему так называемого «дивана» — метафоры, подразумевающей неформальные договоренности и личные услуги для получения статуса или работы.
Многие представители шоу-бизнеса осознают, что профессиональные навыки и талант далеко не всегда являются единственным фактором успеха, отметил Шаляпин. Певец подчеркнул, что подобные «грешки» случались в его жизни, но он не считает их определяющими для своей судьбы.
«Люди понимают, что „диван“ не все решает, но все-таки он присутствует, все живые люди, всем хочется любви», — прокомментировал Прохор.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин не хочет жить со своими будущими детьми.
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