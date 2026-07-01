Снимали все на видео: группа подростков облила девочку маслом в Ленинградской области

Группа подростков облила девочку маслом в Ленинградской области

В городе Тосно Ленинградской области хулиганы облили девочку маслом и сняли на видео. Ролик распространился в местных соцсетях, на инцидент обратили внимание в Следственном комитете РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Тосно группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетней», — сообщил СК в мессенджере МАX.

Следственные органы Ленинградской области проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса РФ «истязание». Доклад о ходе проверки запросил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в частном детском саду в Подмосковье двое детей надругались над мальчиком с аутизмом и задержкой речевого развития, вставив ему в задний проход деталь от конструктора. Инцидент произошел 15 июня, обнаружила это бабушка ребенка дома. На следующий день один из воспитанников признался, что они с девочкой заранее отвернули камеру и совершили насильственные действия. Инициатором выступила девочка, а мальчик повторил действие.

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