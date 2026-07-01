Главный враг организма: врач назвал фактор быстрого старения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Он бьет по организму сильнее, чем многие привычки, которые принято считать самыми вредными.

Главный фактор быстрого старения насколько важен сон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Сон менее семи часов в сутки ускоряет процесс старения

Врач и эксперт по долголетию Рафаэль Гарсия Гусман назвал сон одним из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни. Об этом он рассказал в беседе с изданием ABC.

По словам специалиста, раньше основное внимание чаще обращали на малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Эти привычки действительно вредят здоровью, однако сегодня ученые все чаще говорят о не менее серьезной роли регулярного недосыпа.

«В повседневной жизни мы совершаем множество ошибок, которые напрямую влияют на продолжительность нашей жизни. Но если бы мне пришлось выбрать самую большую, то на первом месте было бы добровольное жертвование сном», — объяснил Гусман.

Врач отметил, что сон продолжительностью менее семи часов в сутки может ускорять процессы старения. Кроме того, недостаток ночного отдыха снижает уровень энергии, нарушает обмен веществ, ослабляет иммунитет и ухудшает состояние головного мозга.

Особенно внимательно к качеству сна Гусман советует относиться летом. В жару организм и без того быстрее устает из-за риска обезвоживания, а если ночной отдых остается недостаточным, усталость может только накапливаться.

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