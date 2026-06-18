Бедра расскажут о старости: врач назвал неожиданный признак долголетия

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Важным оказался не жир, а запас мышц, который человек сохраняет с возрастом.

По каким признакам можно определить продолжительность жизни

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: объем бедер может указывать на продолжительность жизни человека

Врач общей практики Амир Хан рассказал, что объем бедер может быть связан с вероятной продолжительностью жизни. Такой способ оценки он назвал в беседе с изданием Mirror.

По словам специалиста, крупное исследование, которое продолжалось десять лет, показало: люди с небольшим объемом бедер чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным риском ранней смерти.

Хан подчеркнул, что дело не в жировых отложениях. По его словам, важную роль играет мышечная масса в этой области.

Мышцы помогают организму регулировать уровень сахара в крови, поддерживают работу сердца, укрепляют кости и позволяют дольше сохранять подвижность в пожилом возрасте.

«Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал врач.

Ранее врач-невролог Ксения Шевцова рассказала, что причина приступов мигрени — повышенная возбудимость нервных клеток в определенных отделах головного мозга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Сильные эмоции и загадки: почему люди смотрят тру-крайм перед сном
19:15
Избегайте «идеальных» ягод: как выбрать клубнику без химикатов
19:00
Цена ошибки: преступления, после которых некоторые страны переписали законы
18:44
Спасение из кошмара: как россиянку вызволили из трудового рабства за границей
18:43
Путин заявил о росте торговли и туризма между Россией и Таиландом
18:30
Не только бег: какие упражнения помогают Кейт Миддлтон оставаться в форме

Сейчас читают

Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео