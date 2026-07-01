Лавров: МККК придерживается принципов беспристрастности и независимости

Россия ценит, что Международный комитет Красного Креста (МККК) придерживается принципов беспристрастности и независимости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с президентом комитета Мирьяной Сполярич.

«Разумеется, мы хотим укрепления международного комитета на тех принципах, которые лежат в основе деятельности с самого начала его создания. Прежде всего, независимость, беспристрастность. И мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы», — отметил дипломат.

Он добавил, что в современных условиях это особенно важно. В том числе и потому, что многие другие западные лидеры не хотят обращаться к этим основам. Напротив, они стремятся манипулировать деятельностью МККК в своих политических, корыстных интересах.

Особенно наглядно, по словам Лаврова, это проявляется в отношении к Украине.

«Западные страны всячески стараются обелить и выгородить киевский режим, который совершает ежедневно, без всякого преувеличения, грубые нарушения и преступления. Грубые нарушения международного гуманитарного права и преступления против человечности», — подчеркнул глава МИД.

При этом дипломат заметил, что Россия, несмотря ни на что, будет придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву. Он также выразил надежду, что Красный Крест будет призывать к подобному других своих партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров поддержал бы выход страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако эта площадка дает возможность отвечать на обвинения и озвучивать собственную позицию.

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