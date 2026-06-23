Лавров: Киев и ЕС пытаются втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Дипломант напомнил и европейцам, и представителям Незалежной о том, что между Москвой и Минском действует договор о гарантиях безопасности.

Фото, видео: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk; 5-tv.ru

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Европейский союз (ЕС) и киевский режим пытаются втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии ведомства.

«Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», — заметил министр.

Так он прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который пообещал самостоятельно «навести порядки» в Белоруссии. При этом Лавров подчеркнул, что она является суверенным государством.

Также дипломат обратился к словам официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер. Она поддержала слова главы киевского режима. Более того, пообещала использовать силу, если Зеленский посчитает это необходимым.

«Она сразу же обвинила Минск в продолжении помощи России в так называемой агрессии на Украине и в якобы провокационных действиях Минска против Евросоюза и его стран-членов. В том числе вторжения в воздушное пространство и использование мигрантов в качестве давления. Свалила все в одну кучу, что помнила», — сказал Лавров.

Хиппер заявила, что именно поэтому ЕС и ввели санкции против Белоруссии. Более того, объединение готово и дальше предпринимать меры, чтобы изменить поведение властей этой страны.

Поэтому Лавров решил напомнить и Украине, и Евросоюзу, что между Россией и Белоруссией с марта 2025 года действует договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. А это значит, что в случае необходимости Москва готова предпринять все предусмотренные этим соглашением меры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению Сергея Лаврова, на Европе лежит часть ответственности за разжигание украинского конфликта. Это они сделали ради создания антироссийского плацдарма на территории Незалежной.

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