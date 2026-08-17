«Я хотела быть худой»: Яна Чурикова откровенно рассказала об анорексии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 132 0

Телеведущая опубликовала архивное фото 2002 года и рассказала, как болезнь едва не разрушила ее жизнь.

Яна Чурикова рассказала о тяжелой анорексии

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Яна Чурикова страдала тяжелой формой анорексии в 2002 году

Телеведущая Яна Чурикова откровенно поведала о тяжелой форме анорексии, с которой столкнулась в начале 2000-х. Об этом теледива написала в своем личном блоге, сопроводив пост архивным снимком 2002 года.

Артистка призналась, что в тот период ее главной целью было стремление к максимальной худобе, даже ценой серьезных проблем со здоровьем.

Фото: legion-media.com/ Бурлак Максим/PhotoXPress.ru

Сейчас Чурикова получает множество комплиментов от подписчиков, которые отмечают ее цветущий вид и хорошую физическую форму, что ей льстит. Однако именно эти отзывы заставили знаменитость мысленно вернуться в прошлое и переосмыслить отношение к собственному телу.

«А это фото из 2002-го. Тут я хотела быть худой. У меня крайняя форма анорексии, я плохо запоминаю тексты, у меня тремор рук, аменорея и весь сопутствующий букет», — поделилась Чурикова, приоткрывая непростую главу своей молодости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как подписчики блогера Айзы раскритиковали ее за худобу.

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