После «дела Долиной» Верховный суд утвердил подходы к оспариванию сделок с жильем

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Новые позиции должны сделать решения понятнее и предсказуемее.

ВС утвердил подходы к оспариванию сделок с жильем изменения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем. Документ касается споров, в которых одна из сторон утверждает, что согласилась на продажу или покупку недвижимости под влиянием обмана.

Подобные ситуации активно обсуждались после дела о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что по поручению Краснова были сформированы единые подходы к рассмотрению таких жилищных споров.

На заседании президиума председатель Верховного суда подчеркнул, что подготовка постановлений Пленума и обзоров практики не должна быть формальной работой. По его словам, главная задача таких документов — сделать судебные решения более понятными и предсказуемыми для граждан, чтобы человек мог разобраться, на какие нормы и позиции ему опираться.

Краснов также отметил, что к подготовке разъяснений необходимо подходить ответственно и при этом избегать перегруженных формулировок. Он напомнил, что правовые позиции должны быть краткими, емкими и удобными для применения — как для опытных судей, так и для молодых специалистов и обычных граждан.

Обзор подготовили три коллегии Верховного суда: по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам. В документ вошли 20 правовых позиций, выработанных высшей судебной инстанцией с 2022 по 2025 год по делам, связанным с оспариванием сделок, после которых право собственности на жилье переходило к другому лицу.

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