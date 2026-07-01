Верховная рада поддержала законопроект о создании пантеона нацистов

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Список для перезахоронений в Киеве будут утверждать депутаты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Верховная рада все-таки поддержала скандальный законопроект о создании так называемого национального пантеона на Украине. Место памяти для важных лиц в истории Украины возведут в Киеве. А конкретный список для перезахоронения будут утверждать депутаты.

Решение Зеленского создать пантеон героев ранее вызвало волну негодования в Польше. Ведь туда попадут и пособники нацистов, которых киевский режим открыто чествует в последние месяцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Праге призвали лишить Владимира Зеленского высшей чешской государственной награды — ордена Белого Льва. Причиной стало присвоение украинским военным подразделениям имен, связанных с нацистскими формированиями. Чехия последовала примеру Польши, которая уже лишила Зеленского награды и рассматривает возможность закрыть ему въезд в страну.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует депортации всех, кто использует символику УПА*.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана террористической и экстремистской и запрещена в России.

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