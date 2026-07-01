«Мы строим страну»: партия «Новые люди» провела съезд в Москве
На следующей неделе планируется подать документы в ЦИК.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Партия «Новые люди» провела съезд в Москве
Избирательная кампания в Госдуму набирает обороты. Сегодня свой большой съезд провели «Новые люди». Ключевым событием стало выдвижение кандидатов на предстоящее в сентябре голосование. А также вручение билетов новым членам.
«Мы сегодня не конкурируем с другими партиями, а строим страну, где правит не страх, а правит надежда, любовь к людям. Где люди не боятся любить, мечтать и творить», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Уже на следующей неделе «Новые люди» планируют подать документы в ЦИК и вступить в предвыборную гонку официально.
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