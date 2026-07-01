«Мы строим страну»: партия «Новые люди» провела съезд в Москве

Эфирная новость 20 0

На следующей неделе планируется подать документы в ЦИК.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партия «Новые люди» провела съезд в Москве

Избирательная кампания в Госдуму набирает обороты. Сегодня свой большой съезд провели «Новые люди». Ключевым событием стало выдвижение кандидатов на предстоящее в сентябре голосование. А также вручение билетов новым членам.

«Мы сегодня не конкурируем с другими партиями, а строим страну, где правит не страх, а правит надежда, любовь к людям. Где люди не боятся любить, мечтать и творить», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Уже на следующей неделе «Новые люди» планируют подать документы в ЦИК и вступить в предвыборную гонку официально.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

17:53
«Едва выживает»: ООН оказалась на грани финансового истощения
17:49
СК начал проверку после гибели актера из «Бригады» Высоковского
17:47
«Мы строим страну»: партия «Новые люди» провела съезд в Москве
17:37
Напал в воде: аллигатор оторвал женщине руки во Флориде
17:33
Кушнер и Уиткофф обсудили с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке
17:23
В Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза

Сейчас читают

Его забрала вода: скромная жизнь и трагическая смерть звезды «Бригады» Александра Высоковского
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Криптокошельки и люксовые часы: что нашли у фигуранта дела о кокаине в Петербурге
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео