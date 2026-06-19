Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 72 0

Она была уменьшена на 0,25 процентного пункта.

Что значит снижение ключевой ставки ЦБ 19 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

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Совет директоров Центрального банка (ЦБ) России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора по итогам заседания.

Ставка была уменьшена на 0,25 процентного пункта. До этого она находилась на уровне 14,5% годовых.

Предыдущее решение о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ принял 24 апреля. Тогда регулятор также снизил показатель, установив его на уровне 14,5% годовых.

Главное из заявлений Центробанка

По итогам заседания в ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, однако все еще остаются жесткими.

В регуляторе также указали, что экономическая активность в России во втором квартале ожидаемо улучшилась после снижения в первом квартале. При этом в последние месяцы в стране ускорился рост потребительского спроса.

В Банке России сообщили, что снижение напряженности на рынке труда замедлилось, а безработица остается на исторических минимумах. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году при этом сокращаются.

Согласно оценке ЦБ, устойчивый рост цен в России немного замедлился, но остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Устойчивая инфляция, как ожидает регулятор, сложится вблизи 4% во втором полугодии.

В ЦБ предупредили, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагает базовый сценарий. Кроме того, инфляционные ожидания пока остаются повышенными, что может мешать устойчивому замедлению инфляции.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка влияет на стоимость денег в экономике. Это минимальный процент, под который Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты.

При повышении ставки кредиты обычно становятся дороже, а вклады — привлекательнее. Это помогает сдерживать спрос и замедлять рост цен. При снижении ставки займы могут постепенно дешеветь, что поддерживает потребление и инвестиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк с 1 июля ужесточит правила выдачи ипотеки.

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