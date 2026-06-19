Набиуллина заявила о возможных ограничениях для снижения ключевой ставки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Регулятор сделал шаг вниз, но дальнейшее смягчение может оказаться сложнее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Набиуллина: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сократилось

Возможности для нового снижения ключевой ставки могут сузиться из-за изменившейся картины рисков. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. <…> В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага», — сказала она.

Ключевая ставка ранее в этот же день была снижена до 14,25%. Такое решение принял Центробанк России. Денежно-кредитные условия в стране продолжают постепенно становиться мягче, однако все еще остаются жесткими. В ЦБ отмечали, что инфляционные ожидания сохраняются повышенными, а это может помешать устойчивому замедлению роста цен.

Возможность дальнейшего снижения ставки ранее допустил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 10 июня на совещании с членами правительства, отметив, что инфляция в стране замедляется и сейчас составляет чуть более 5%, а принимаемые меры дают результат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

15:45
В Петербурге врача задержали за совращение девочки во время приема
15:43
Таинственная находка в центре Санкт-Петербурга: из реки Мойки достали голову
15:40
Набиуллина заявила о возможных ограничениях для снижения ключевой ставки
15:30
Сезон тихой охоты открыт: названа грибная столица России
15:17
Россия передала Минску данные по атаке дрона ВСУ на автобус с детьми
15:04
Суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка во Владивостоке

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
Малоуходный сад без лишней суеты: ключевые приемы организации участка
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео