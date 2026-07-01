В Калининграде двухлетний ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа

Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калининграде. Мальчик выжил, сообщает RT.

Ребенок спасся благодаря чудесному стечению обстоятельств — он упал на женщину, сажавшую цветы у дома, после чего его подхватил оказавшийся рядом сосед.

При этом женщина сломала ключицу и ребро, уточняют журналисты.

Позднее стало известно, что несовершеннолетний залез на подоконник во время проветривания комнаты, затем выпал, прорвав москитную сетку.

Как пишут СМИ, семья пострадавшего ребенка благополучная, пара воспитывает пятерых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Великом Новгороде 13-летняя девочка выжила после падения с пятого этажа. Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу. По факту травмирования несовершеннолетней организовали доследственную проверку. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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