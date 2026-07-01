Народный фронт отправил гумпомощь Старобельскому колледжу

Народный фронт передал гуманитарную помощь Старобельскому колледжу, который серьезно пострадал в результате атаки ВСУ в конце мая. Кадры доставки оборудования оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В учебное заведение привезли технику, необходимую для возобновления образовательного процесса. В числе переданного оборудования — экраны, многофункциональные устройства, коммутаторы, роутеры и другая техника, без которой невозможно организовать современное обучение. Кроме того, планируется приобрести оборудование для восстановления лаборатории, уничтоженной во время удара.

Ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина подчеркнула, что помощь позволит колледжу полноценно начать новый учебный год. По ее словам, Народный фронт одним из первых откликнулся на просьбу о поддержке, а полученное оборудование поможет уже с 1 сентября обеспечить студентов всем необходимым для обучения.

«Мы очень рады, что Народный фронт одним из первых откликнулся на нашу беду, и в числе первых они сделали нам такую реальную помощь, реальную поддержку, которая, безусловно, даст возможность уже с первого сентября тем ребятам, которые хотят обучаться в филиалах, получить полноценное образование», — сказала Марфина.

Она также сообщила, что студенты уже завершили летнюю сессию, преподаватели продолжают работать, а приемная кампания идет в штатном режиме. По словам ректора, университет рассчитывает, что осенью колледж встретит не только вернувшихся студентов, но и новый набор первокурсников.

«Все студенты закрыли свои сессии, преподаватели были на местах, на территории филиалов, и уже сегодня начата вступительная кампания, ребята приезжают, ребята документы пересылают в электронном режиме, и мы очень надеемся, что с первого сентября двери Старобельского факультета и Старобельского колледжа примут новых первокурсников, желающих достаточное количество», — сказала ректор.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по общежитию и учебному корпусу педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В результате обрушения здания погиб 21 студент, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская сторона готовит дополнительные данные об атаке ВСУ на Старобельск, которые будут предоставлены для оценки в Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

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