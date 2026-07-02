Samsung готовит замену хиту: какая серия смартфонов уйдет в историю

Samsung может прекратить выпуск складных смартфонов Galaxy Z Flip

Samsung может прекратить выпуск складных смартфонов серии Galaxy Z Flip после 2026 года. Об этом сообщило издание Wccftech со ссылкой на инсайдеров.

По данным источников, последней моделью в этой линейке станет Galaxy Z Flip 8. Ожидается, что смартфон представят в августе. После этого компания, как утверждается, больше не будет развивать серию компактных раскладушек.

Журналисты сравнили возможное закрытие Flip с тем, как Samsung ранее отказалась от флагманской линейки Galaxy Note. При этом производитель, по данным инсайдеров, продолжит выпускать устройства формата Galaxy Z Fold, а также займется смартфонами с экранами, которые можно сворачивать и разворачивать.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 8 получит основной экран диагональю 6,9 дюйма и внешний дисплей на 4,1 дюйма. Также сообщается, что новая модель Galaxy Z Fold может выйти с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По информации Wccftech, первый смартфон Samsung со сворачиваемым дисплеем могут представить в 2028 году. Предположительно, устройство получит название Galaxy Z Roll.

Ранее стало известно, что Samsung отказалась от стилусов S Pen в комплекте со складными смартфонами. Теперь аксессуар продолжают продавать только вместе с моделями серии Galaxy Ultra.

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