Жара бьет без предупреждения: как распознать опасный перегрев организма

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Есть несколько тревожных симптомов, которые нельзя списывать на обычное недомогание.

Опасные симптомы теплового удара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Головная боль и жажда могут быть первыми признаками теплового удара

Аномальная жара, накрывшая Европу, постепенно приближается к России. Синоптики прогнозируют заметный рост температуры сразу в нескольких регионах, а вместе с ним увеличится и риск перегрева. Тепловой и солнечный удары способны развиться не только под палящим солнцем, но и в душных помещениях или транспорте. Об этом сообщило URA.RU.

Тепловой удар возникает, когда организм перестает эффективно отдавать тепло. Спровоцировать опасное состояние могут длительное пребывание в жарком помещении, обезвоживание, плотная синтетическая одежда, тяжелая пища и алкоголь.

Солнечный удар считается одной из форм теплового, однако развивается из-за воздействия прямых солнечных лучей на голову. Такое состояние особенно опасно, поскольку способно вызвать серьезные нарушения работы центральной нервной системы.

В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди, а также те, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов, ожирением или хроническим переутомлением.

Первые признаки перегрева — сильная головная боль, слабость, головокружение и тошнота. Позже появляются выраженная жажда, сухость во рту, покраснение лица, учащенное дыхание и сбои сердечного ритма. В тяжелых случаях возможны судороги, потеря сознания, а температура тела способна подняться до 41 градуса.

При подозрении на тепловой или солнечный удар специалисты советуют сразу вызвать скорую помощь. До приезда врачей пострадавшего необходимо перенести в прохладное место, уложить, охладить влажным полотенцем или холодными компрессами и дать пить подсоленную воду, если человек находится в сознании. При отсутствии дыхания и пульса следует немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что избыточное нахождение под прямыми солнечными лучами провоцирует развитие онкологических заболеваний, повреждение зрения и критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Загар — это не признак здоровья, а защитная реакция на повреждение структуры ДНК клеток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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