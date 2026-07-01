Любовь на бегу: молодежь начала искать отношения на тренировках

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Вместо баров и приложений зумеры и миллениалы выбирают спортивные встречи для знакомств.

Как найти отношения зумеру в 2026 году способ познакомиться

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

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Молодые люди начали искать отношения на пробежках в парке

Молодые люди все чаще ищут романтические отношения не в барах и не в дейтинг-приложениях, а на пробежках. Об этом сообщило издание New York Post.

По данным издания, среди одиноких зумеров и миллениалов набирают популярность беговые клубы, где тренировки становятся еще и способом познакомиться с потенциальным партнером.

Один из таких проектов появился в Нью-Йорке. Он приглашает участников, которые находятся в поиске отношений, приходить на занятия в черной одежде. Так другим становится проще понять, кто открыт к знакомству.

Основатель клуба Стив Коул отметил, что раньше люди чаще знакомились на работе или в церкви, а теперь многие ставят здоровье и активный образ жизни в приоритет. Поэтому, по его словам, тренировки становятся удобным пространством для встреч с единомышленниками.

Он также подчеркнул, что в Нью-Йорке социальная жизнь часто строится вокруг баров и алкоголя, поэтому у людей появляется запрос на более здоровую альтернативу. Подобные беговые клубы, как отмечает издание, уже существуют не только в США, но и в других странах.

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