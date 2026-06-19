Не только для здоровья: почему отказ от алкоголя может спасти отношения

Daily Mail: отказ от алкоголя может спасти отношения

Отказ от алкоголя часто связывают с улучшением физического здоровья. Однако изменения могут коснуться и личной жизни. Сексолог и эксперт по отношениям Трейси Кокс рассказала Daily Mail, как после отказа от спиртного изменилась ее жизнь и почему алкоголь нередко становится причиной конфликтов, ревности и эмоционального отдаления между партнерами.

По словам Кокс, многие не замечают, насколько сильно алкоголь влияет на поведение в отношениях. Он может усиливать тревожность, провоцировать ссоры и мешать открытому общению.

Исчезают необоснованные ссоры

Алкоголь снижает самоконтроль и делает людей более эмоциональными. Из-за этого даже незначительные недоразумения могут перерастать в серьезные конфликты.

По словам эксперта, после отказа от спиртного она перестала устраивать выяснение отношений по пустякам и стала спокойнее реагировать на стрессовые ситуации.

Уходит ревность и подозрительность

Спиртное способно усиливать негативные эмоции. После нескольких бокалов человеку легче увидеть угрозу там, где ее нет, неправильно понять слова партнера или начать подозревать измену без реальных оснований.

Отказ от алкоголя помогает трезво оценивать ситуацию и не делать поспешных выводов.

Общение становится честнее

Эксперт отмечает, что многие используют алкоголь как способ избежать неприятных разговоров или, наоборот, решаются обсуждать сложные темы только после выпивки.

Но такие разговоры редко бывают продуктивными. В трезвом состоянии людям проще слушать друг друга, контролировать эмоции и искать компромиссы.

Появляется больше доверия

Если один из партнеров регулярно злоупотребляет алкоголем, другой нередко начинает испытывать тревогу: где находится любимый человек, в каком он состоянии и не случится ли что-то плохое.

Когда алкоголь перестает быть частью повседневной жизни, чувство стабильности и безопасности постепенно возвращается.

Улучшается эмоциональная близость

По словам Кокс, отказ от спиртного помог ей стать внимательнее к себе и окружающим. Вместо шумных вечеринок и эмоциональных качелей появилось больше времени на совместный отдых, искренние разговоры и настоящую близость.

Стоит ли полностью отказываться от алкоголя

Специалисты отмечают, что влияние алкоголя на отношения индивидуально. Однако если спиртное регулярно становится причиной ссор, ревности, конфликтов или потери доверия, стоит задуматься, какую роль оно играет в вашей жизни.

Иногда даже временный отказ от алкоголя помогает посмотреть на отношения по-новому и понять, какие проблемы на самом деле требуют решения.

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