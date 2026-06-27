Операторы НРТК «Курьер» создали аэрозольную завесу. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 55 0

Благодаря этому штурмовые подразделения успешно продвинулись на добропольском направлении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Операторы наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК) «Курьер» российской группировки войск «Центр» создали аэрозольную завесу для прикрытия штурмовых подразделений. Это позволило скрыть от разведки ВСУ маршруты выдвижения и снизить воздействие БПЛА противника.

Современные комплексы обеспечивают безопасное продвижение подразделений. Управление осуществляется по радио- и оптоволоконному каналам, что позволяет сохранять контроль даже при радиоэлектронном противодействии. Благодаря работе НРТК штурмовые подразделения успешно продвинулись на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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