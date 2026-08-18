В Коломне обломки дрона повредили ЗАГС, магазин и жилой дом

От действий украинских боевиков в области пострадали три человека, в том числе ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки украинских беспилотников в подмосковной Коломне пострадали здания. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади», — отметил глава региона.
Он также уточнил, что упавшие фрагменты сбитых дронов ВСУ спровоцировали пожар в торговом павильоне ТЦ «Глобус».
Всего в ночь на 18 августа над областью силами ПВО России были перехвачены более 150 беспилотников. В результате этой атаки пострадали три человека, в том числе ребенок. В Раменском десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти. Она была госпитализирована. В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне мужчина. Им также была оказана медицинская помощь.
Здания, в том числе и жилые, повреждены в деревне Кузнецы, в Павловском Посаде, Богородском, Котельниках и Электростали.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области погибла одна мирная жительница. Кроме того, пострадали девять человек. Транспортное средство было гражданским. В нем находились сотрудники одного из предприятий Ракитянского округа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 авг
- Ребенок и двое взрослых пострадали после атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье
- 17 авг
- Российские силы ПВО сбили 316 украинских беспилотников за день
- 17 авг
- Погиб, спасая брата-инвалида: житель Курской области стал жертвой атаки БПЛА
- 16 авг
- Силы ПВО за день уничтожили 72 украинских беспилотника над Россией
- 16 авг
- ВСУ впервые использовали британские БПЛА для ударов по России
- 15 авг
- Российские силы ПВО сбили 180 украинских беспилотников за день
- 15 авг
- ВСУ запустили в сторону Москвы 1743 БПЛА за неделю
- 15 авг
- Состояние пострадавшего в результате атаки ВСУ в Шатуре мальчика стабилизировано
- 15 авг
- Почти 600 дронов ВСУ сбили в небе над Россией за ночь
- 15 авг
- В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ
Читайте также
65%
Нашли ошибку?