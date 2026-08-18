Суд приравнял штраф Лерчек к ее доходам за пять лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 814 0

Официальные заработки блогера суммировали, чтобы определить размер дополнительного наказания.

Как суд сформировал сумму штрафа для Лерчек в 763,5 миллиона

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Гагаринский суд Москвы обязал Валерию Чекалину, известную как Лерчек, выплатить штраф в 763,5 миллиона рублей. Как следует из материалов приговора, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости, эта сумма была вычислена на основе данных о ее налогооблагаемых доходах, полученных в период с 2017 по 2022 годы включительно.

В июле блогеру вынесли приговор — пять лет лишения свободы условно, ей также запретили управлять сайтами в течение трех лет. Решение уже оспорили в апелляции как государственное обвинение, просившее шесть лет условно и штраф до 1,2 миллиарда рублей, так и сторона защиты, требующая полного оправдания.

По версии следствия, Чекалина, ее бывший муж Артем и их партнер Роман Вишняк перевели около 251 миллиона рублей за границу, на счета нерезидентов в Арабских Эмиратах. Вишняк признал вину по соглашению со следствием и получил два с половиной года колонии. Артема Чекалина осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 194 миллиона рублей.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка от нового возлюбленного, танцора Луиса Сквиччиарини, а уже на следующий день после выписки попала в реанимацию онкологического отделения. Ей диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в костях, легких и позвоночнике. В марте ее дело приостановили до выздоровления, выделив в отдельное производство. В июле процесс возобновился в закрытом формате, а блогер, несмотря на пропущенный сеанс таргетной терапии, продолжила курс лечения.

Ранее 5-tv.ru выяснил, что в материалах уголовного дела блогер Валерия Чекалина (Лерчек) фигурирует как исполнитель преступной схемы. По версии следствия, она предоставляла реквизиты для организации и продвижения фитнес-марафона, который группа использовала для вывода денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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