Ребенок и двое взрослых пострадали после атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье

Над регионом силы ПВО России перехватили 150 украинских дронов.
Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live
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В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за прошедшую ночь над регионом силами ПВО были перехвачены 150 дронов ВСУ. Аппараты сбиты в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.
«К сожалению, есть пострадавшие. В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала десятилетняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована», — отметил губернатор.
В Богородском округе ранения в результате падения осколка беспилотника получила женщина, а в Коломне пострадал 27-летний мужчина. Всем раненым была оказана медицинская помощь.
Кроме того, в деревне Кузнецы сгорел частный дом, а в Павловском Посаде пожар вспыхнул на крыше многоквартирного дома. Все жители были эвакуированы, никто из них не пострадал.
В Богородском повреждены два частных дома и вспыхнул пожар в гостевом. Также дрон попал в складское помещение в районе Атлант-парка, оно воспламенилось. Огонь удалось быстро локализовать.
Также в результате падения фрагментов беспилотников вспыхнул пожар в торговом павильоне ТЦ «Глобус». Еще пострадали здания ЗАГСа, магазина и жилого дома.
В Котельниках загорелись строительные леса и материалы на территории строящегося жилого комплекса. А в Электростали повреждения получили автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском пострадал частный дом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Курской области погиб при пожаре, впыхнувшем в результате атаки беспилотников ВСУ. Он пытался спасти брата-инвалида из огня.
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