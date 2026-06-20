Смартфон или велосипед: как мягко вытащить ребенка из гаджетов на каникулах

Психолог Махмутова: запреты только усиливают зависимость ребенка от смартфона

Снизить зависимость ребенка от смартфона в период летних каникул помогут совместные занятия и увлекательные альтернативы гаджетам. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог Надежда Махмутова.

Почему дети все чаще выбирают телефон

По словам специалиста, многие школьники буквально «зависают» в смартфонах не потому, что не хотят заниматься чем-то другим, а потому что попросту не научились организовывать свой досуг иначе.

Психолог объяснила, что в определенный момент смартфон нередко становится заменой родительского внимания. Если взрослые заняты работой, домашними делами или просто устают, ребенок получает гаджет как способ развлечь себя самостоятельно. Со временем именно телефон становится главным источником отдыха и удовольствия.

«Потому что он просто-напросто не научился себя по-другому занимать. Когда-то раньше, в детстве, когда у родителей где-то не было ресурсов, времени, сил, были какие-то другие дела, ребенок просто получил телефон как замену родительской включенности», — объяснила Надежда Махмутова.

Проблема усугубляется тем, что цифровой контент позволяет получать положительные эмоции практически без усилий. В результате ребенку становится сложнее переключаться на занятия, которые требуют активности или времени.

«На любые ваши предложения, что «давай покатаемся на велосипеде, давай сходим в парк?», ребенок первое время будет говорить «не хочу, мне это не надо», — отметила психолог.

Почему запреты работают плохо

Махмутова считает, что жесткие ограничения редко помогают решить проблему. Чем чаще родители отбирают телефон или вводят строгие запреты, тем сильнее становится интерес ребенка к гаджету. Вместо борьбы со смартфоном специалист рекомендует постепенно формировать новые привычки.

Для начала можно договориться о регулярных семейных днях без телефонов. Например, раз в неделю вся семья может проводить время вместе, выбирая совместные прогулки, поездки или другие активности.

Еще одним полезным инструментом психолог назвала цифровой детокс. В такой день все члены семьи откладывают гаджеты и занимаются обычными делами без постоянного обращения к экрану.

Пять шагов, которые помогут переключить ребенка

Эксперт рекомендует начинать не с запретов, а с предложений. Первый шаг — предложить альтернативное занятие. Вместо требований убрать телефон лучше пригласить ребенка на прогулку, велопоездку или другое совместное мероприятие.

Второй шаг — сделать идею привлекательной именно для него. Например, рассказать о чем-то интересном, что ждет во время прогулки, или пообещать дополнительный приятный бонус.

Третий шаг заключается в предоставлении выбора. Ребенку проще согласиться, если он чувствует, что может влиять на происходящее. Например, выбрать маршрут прогулки или место для отдыха.

Четвертый шаг касается самих родителей. Если взрослые постоянно сидят в телефоне, требовать другого поведения от детей бессмысленно. По мнению специалиста, начинать изменения необходимо с собственного примера.

«Если вы целыми днями сидите в телефоне, не ждите от ребенка другого. Если вы хотите, чтобы ребенок ограничил время в телефоне, начните с себя», — подчеркнула Махмутова.

Пятый шаг — сместить акцент с ограничений на совместное времяпрепровождение. Важно не столько сократить экранное время, сколько создать условия, при которых ребенку будет интересно проводить время вне гаджетов.

«Никакой гаджет не выдерживает конкуренции с эмоциональной связью, которая есть между родителем и ребенком», — сказала Надежда Махмутова.

Психолог подчеркнула, что именно теплые отношения внутри семьи помогают детям постепенно находить интерес к реальной жизни и реже обращаться к телефону как к единственному источнику удовольствия.

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