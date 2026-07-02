Отеки уйдут быстрее: самая эффективная СПА-процедура

Основатель бренда косметики Гришкина: водорослевые обертывания уменьшают отеки

Водорослевые обертывания остаются одним из самых эффективных способов борьбы с отеками и улучшения состояния кожи. Об этом сообщила Газете.ру основатель бренда профессиональной косметики Светлана Гришкина.

По словам специалиста, ламинария богата минералами, микроэлементами и аминокислотами, благодаря чему активно используется в лимфодренажных и моделирующих программах. При этом эксперт подчеркнула, что итоговый эффект зависит не только от самого компонента, но и от качества сырья, технологии производства и формата косметического средства.

Гришкина пояснила, что профессиональные обертывания помогают улучшить микроциркуляцию, поддерживают лимфоток, повышают тонус кожи и насыщают ее полезными веществами. В зависимости от состава процедуры способны уменьшать отечность, повышать упругость кожи, восстанавливать ее защитный барьер и обеспечивать антиоксидантную защиту. Эксперт отметила, что домашний уход может быть полезным, однако салонные процедуры дают более выраженный результат.

«Во-первых, мастер оценивает состояние тканей и подбирает программу под конкретную задачу. Во-вторых, процедура редко ограничивается нанесением маски. Обычно она включает подготовку кожи, скрабирование, массажный этап и завершающий уход», — объяснила Гришкина.

Она также добавила, что в современных СПА-программах обертывания все чаще сочетают с массажем, что позволяет усилить действие активных компонентов и повысить эффективность процедуры.

По словам специалиста, сегодня наибольшим спросом пользуются водорослевые и лимфодренажные обертывания, программы для повышения упругости кожи, а также антицеллюлитные комплексы в сочетании с массажем. При этом клиенты все чаще выбирают курсовой уход, объединяющий профессиональные процедуры и домашнюю косметику.

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