«Способен привести к летальному исходу»: домашний пирсинг Бони мог убить ее

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Телеведущая рисковала занести себе инфекцию нестерильными инструментами.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Домашний пирсинг Виктории Бони мог привести к летальному исходу

Прокол носа, который Виктории Боне сделала дома 14-летняя дочь Анджелина, мог обернуться летальным исходом. Об этом 5-tv.ru рассказал невролог Александр Евдокимов.

По словам специалиста, главная опасность заключается не в самом пирсинге, а в инфекции, которую легко занести при использовании нестерильных инструментов.

«Самый близкий путь к мозгу — нос. Нос и носогубный треугольник, все оттуда быстро проникает в мозг и способно привести к летальному исходу. Если организм ослаблен, инфекция спокойно может залететь в мозг и вызвать менингит, энцефалит и так далее», — объяснил Евдокимов.

При этом врач отметил, что вероятность случайно задеть иглой нерв крайне мала. По его словам, нервы и сосуды подвижны, поэтому при проколе они обычно смещаются.

Специалист также подчеркнул, что домашний пирсинг значительно повышает риски. Использование игл неизвестного качества и отсутствие элементарной обработки инструментов могут привести к серьезным последствиям.

Видео с экспериментом пирсинга в домашних условиях телеведущая даже опубликовала на своей странице в социальных сетях. Однако во время процедуры не соблюдались базовые правила безопасности: разметку выполнили обычным карандашом для губ, а прокол подросток сделала необработанной иглой-катетером. Несмотря на это, телеведущая с юмором отнеслась к эксперименту и призналась, что осталась довольна результатом. Однако, как отметил невролог, подобные процедуры могут привести к тяжелым осложнениям.

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