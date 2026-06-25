Экс-защитник сборной России Жирков подрался во время матча любительской лиги

Бывший защитник российской сборной по футболу Юрий Жирков получил красную карточку в ходе матча любительской футбольной лиги AFL. Это случилось во время игры между командами «Новая Рига», за которую выступал спортсмен, и «Медил».

Так, на второй добавленной к основному времени минуте соперник нанес удар Жиркова по ногам сзади. После чего экс-игрок ЦСКА, «Зенита» и «Челси» встал с газона и ударил оппонента по лицу в ответ.

В дальнейшем на поле разгорелась началась потасовка при участии футболистов обеих команд. При этом арбитр увидел эпизод и показал Жиркову красную карточку.

Несмотря на удаление, матч закончился победой «Новой Риги». Счет 2:1. В этой игре Жирков даже отметился забитым голом.

Юрию Жиркову 42 года. За свою спортивную карьеру он пять раз становился чемпионом России, а также шесть раз получал Кубок РФ и Суперкубок страны вместе с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». В составе армейцев футболист оказался обладателем Кубка УЕФА.

К тому же Жирков выступал за лондонский «Челси», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Он играл за московское «Динамо» с 2013 по 2015 год.

В составе сборной России Жирков получил статус бронзового призера Евро-2008. Спортсмен завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Экс-защитник состоял в тренерском штабе Ролана Гусева в «Динамо».

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