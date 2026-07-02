«Врунья отменная»: Захарова ответила на слова главы ЕК об отключении газа Россией

Захарова назвала ложью слова фон дер Ляйен об отключении газа Россией

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен вруньей. Так дипломат прокомментировала ее заявления о том, что Москва якобы прекратила поставки газа в Европу. Своим мнением представитель внешнеполитического ведомства поделилась с журналистами «Известий».

Фон дер Ляйен отметилась громкими высказываниями о российском газе в ходе рабочего визита в Баку, где провела встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Глава ЕК заявила, что РФ «использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для Европы». И добавила, что из-за этого Азербайджан активизировал свои усилия по обеспечению региона ресурсами.

«Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы», — ответила на это Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, любой гражданин стран Европейского союза (ЕС) теперь может подать в суд на фон дер Ляйен за недостоверную информацию и выиграть дело. Дипломат подчеркнула: глава ЕК вводит общественность в заблуждение, искажая информацию, важную для всех государств объединения.

«Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда, кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — сказала она.

Захарова отметила, что реальные лица, ответственные за использование нефти в качестве инструмента давления, могут «рассказать истории» бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, экс-премьера Ливии Муаммара Каддафи и похищенного Соединенными Штатами и находящегося в заключении в Нью-Йорке лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее 5-tv.ru писал об объемах сжиженного природного газа (СПГ), который Россия отправляет в страны ЕС. Несмотря на ограничения и вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на импорт, поставки не сокращаются, а только увеличиваются.

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