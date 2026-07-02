Российские моряки сегодня отбили попытку взять на абордаж очередной танкер с нашей нефтью в Балтийском море. Провокацию осуществили активисты Greenpeace*, она признана нежелательной в России.

И они, наверное, думали, что это будет легкая прогулка в стиле сомалийских пиратов, бороздящих океан на надувных лодках. Однако в момент приближения к судну Kira K под флагом Панамы на курсе захватчиков появился корвет Балтийского флота «Сообразительный».

Несмотря на разницу в габаритах, экипаж боевого корабля настолько виртуозно оттеснил лодки, что в результате инцидента нет даже пострадавших.

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* — внесена в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.