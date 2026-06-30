Артиллеристы 810-й бригады уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерийские подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» совместно с расчетами беспилотных систем нанесли высокоточный удар по пункту управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на Сумском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки операторы БпС вскрыли объект, с которого противник координировал полеты и применял ударные дроны. Координаты в реальном времени передали артиллеристам, и пункт управления был уничтожен точным попаданием.

Взаимодействие разведки и артиллерии — основа эффективной контрбатарейной борьбы. Ликвидация такого объекта лишает врага возможности координировать удары с воздуха, что существенно снижает его наступательный потенциал и дезорганизует систему применения дронов на данном участке.

Подразделения 810-й бригады продолжают выполнение боевых задач в составе группировки «Север».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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