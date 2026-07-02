Дети и пожилые в зоне риска: какие продукты нельзя есть сырыми

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

В них могут содержаться опасные бактерии или природные токсины, которые уничтожаются только при правильной термической обработке.

Какие продукты нельзя есть сырыми: спискок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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EatingWell: есть пять продуктов, которые нельзя есть сырыми

Свежие овощи, фрукты и зелень — важная часть здорового рациона. Но некоторые продукты в сыром виде могут представлять серьезную угрозу для здоровья. По словам специалистов по пищевой безопасности, в них могут содержаться опасные бактерии или природные токсины, которые уничтожаются только при правильной термической обработке. Эксперты объяснили в беседе с EatingWell, какие продукты лучше никогда не употреблять сырыми и почему.

Тесто

Многие с детства привыкли облизывать ложку после приготовления теста, но сегодня специалисты советуют отказаться от этой привычки.

Профессор пищевых наук Университета Ратгерса Дональд Шаффнер объясняет, что опасность представляют не только сырые яйца, в которых может содержаться сальмонелла, но и обычная мука.

Дело в том, что зерно перед помолом не проходит термическую обработку, поэтому в муке могут сохраняться патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку.

Если очень хочется попробовать тесто, лучше выбирать специальные продукты с пастеризованными ингредиентами, которые предназначены для употребления в сыром виде.

Непастеризованное молоко

Сырое молоко в последние годы стало популярным среди сторонников натурального питания. Однако специалисты предупреждают о его потенциальной опасности.

Диетолог Джессика Клэнси-Строун отметила, что только пастеризация гарантированно уничтожает опасные бактерии, такие как листерии, кампилобактерии, кишечная палочка и сальмонелла.

Особенно опасно употреблять непастеризованное молоко детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Именно поэтому врачи рекомендуют выбирать только пастеризованные или ультрапастеризованные молочные продукты.

Говяжий фарш

Любители стейков слабой прожарки часто переносят эту привычку и на блюда из фарша. Однако специалисты предупреждают: это разные продукты с точки зрения безопасности.

При измельчении мяса бактерии, которые находились на поверхности, распределяются по всему объему фарша. Главную опасность представляет кишечная палочка, способная вызвать тяжелое отравление и даже привести к летальному исходу у людей из группы риска.

Эксперты рекомендуют готовить говяжий фарш до внутренней температуры не менее 71 градуса, чтобы уничтожить опасные микроорганизмы.

Фасоль

Не все риски связаны с бактериями. Некоторые продукты содержат природные токсины, которые становятся безопасными только после приготовления.

Красная фасоль особенно богата фитогемагглютинином — веществом, способным вызывать сильную тошноту, рвоту и боли в животе. Иногда достаточно съесть всего несколько недоваренных зерен, чтобы почувствовать симптомы отравления.

Меньшее количество этого токсина содержится также в черной и белой фасоли.

Специалисты советуют предварительно замачивать фасоль минимум на пять часов, затем сливать воду и варить не менее 30 минут до полной готовности.

При использовании мультиварки нужно быть особенно внимательными: некоторые режимы не обеспечивают температуру, достаточную для разрушения токсинов.

Грибы шиитаке и сморчки

Большинство привычных шампиньонов можно есть сырыми. Однако некоторые виды грибов обязательно требуют термической обработки.

Шиитаке содержат вещество лентинан, которое способно вызвать так называемый жгутиковый дерматит — болезненную сыпь в виде красных полос, сопровождающуюся сильным зудом.

Симптомы могут появиться через несколько дней после употребления недостаточно приготовленных грибов.

Сморчки также могут представлять опасность. Известны случаи тяжелых отравлений и даже смертельных исходов после употребления сырых или плохо приготовленных грибов этого вида.

Кроме того, термическая обработка разрушает хитин в клеточных стенках грибов, благодаря чему полезные вещества усваиваются организмом значительно лучше.

Кто находится в группе риска

Особенно осторожными при выборе продуктов должны быть:

  • дети;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди с ослабленным иммунитетом;
  • пациенты с хроническими заболеваниями.

Именно у них пищевые инфекции чаще приводят к серьезным осложнениям и госпитализации.

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