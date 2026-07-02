«Наши враги готовятся»: Памфилова о провокациях на выборах в Госдуму

Памфилова: Россия готовится отражать провокации врагов на выборах в Госдуму

Россия готовится отражать провокации врагов на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Мы, конечно, не избежим разного рода провокаций и диверсий<…> Наши враги готовятся очень серьезно, как извне, так и внутри. Все эти остатки и останки, их сейчас накачивают, в общем, всей такой антироссийской провокационной методикой, каким образом выборы срывать», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

В Центризбиркоме рассчитывают, что поставят эффективный заслон от любых провокаций. Для этого нужна тщательная подготовка, отметила Памфилова. В интересах обеспечения беспрепятственного проведения выборов будет работать специальный информационный справочный центр, специалисты которого помогут участникам избирательных процедур не реагировать и не теряться при возможных попытках срыва.

Ранее Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о выборах депутатов Госдумы девятого созыва в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

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