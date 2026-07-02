«Несколько лет меня запугивали»: Митрошина решила судиться со своими экс-юристами

Блогер Митрошина готовится к суду со своими бывшими юристами из-за их обмана

Блогер Александра Митрошина решила судиться с бывшими юристами, из-за которых боялась возвращаться в Россию. Об этом инфлюенсер рассказала подписчикам в соцсети.

По словам Митрошиной, в течение нескольких лет ее бывшие юристы убеждали, что поездка в Россию якобы связана с серьезными рисками. Как пояснила блогер, они рассказывали о несуществующих угрозах и выдуманных ограничениях с одной лишь целью — желали сохранить контроль над ситуацией и не допустить ее личного общения с госорганами.

«Они несколько лет меня запугивали, рассказывая, как опасно мне ехать в Россию», — заявила блогер.

Также Митрошина рассказала, что после того, как поняла истинные мотивы своих экс-представителей, решила самостоятельно приехать в Россию. По ее словам, до этого она уже несколько раз посещала страну, но не признавалась в этом публично, чтобы не раскрывать свое местонахождение.

«Как только я поняла их истинную мотивацию и что все это вранье, я сразу же полетела в Россию», — отметила она.

Блогер утверждала, что бывшие юристы говорили ей о якобы существующих «черных списках», международном розыске и других процедурах, которых в действительности не было. Кроме того, они уверяли, что ей не стоит самостоятельно обращаться в Федеральную налоговую службу и другие государственные органы.

По словам Митрошиной, теперь эти женщины под домашним арестом, а она признана потерпевшей и готовится добиваться ответственности через суд.

«Сейчас эти юристки сами находятся под домашним арестом, а я готовлюсь к суду с ними, где я потерпевшая», — сообщила блогер.

К тому же инфлюенсер рассказала, что во время одной из поездок в Россию оформила регистрацию по месту жительства у родителей своего супруга Тимура. Это позволило суду избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, а не заключения под стражу.

До приезда Митрошиной якобы не направляли повесток о возбуждении уголовного дела. Как утверждала сама блогер, в розыск ее объявили в день прилета, поэтому ни она, ни муж не знали о расследовании.

«Мы действительно не знали и не могли узнать, поэтому спокойно прилетели в Сочи повидаться с семьей на праздниках», — пояснила она.

Также Митрошина опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что именно супруг убедил ее вернуться в Россию. Блогер заявила, что решение они приняли вместе, а Тимур не уговаривал ее лететь и не мог знать о возможном задержании.

Кроме того, по мнению инфлюенсера, с правовой точки зрения приезд в Россию оказался для нее более выгодным, чем если бы она узнала об уголовном деле, находясь за границей. Он пояснила, что в противном случае могли возникнуть юридические сложности, которые связаны с международным розыском, экстрадицией и ограничениями на поездки.

«Я никогда не хотела покидать Россию навсегда. После того как обман раскрылся, мы начали постепенно возвращаться и планировали уже более длительную поездку», — заключила блогер.

До этого, 18 июня, Тверской районный суд Москвы признал Митрошину виновной по делу о легализации денежных средств на сумму 127 миллионов рублей. Блогеру назначили три года лишения свободы условно, штраф в размере 900 тысяч рублей, а также постановили конфисковать имущество общей стоимостью 115 миллионов рублей.

Митрошину задержали в Краснодарском крае в марте 2025 года. После задержания суд отправил блогера под домашний арест.

Следствие утверждало, что, проживая с 2022 года в ОАЭ с налоговой задолженностью, Митрошина приобрела дорогостоящую квартиру на Большой Дмитровке в Москве. Как поясняли в правоохранительных органах, эта сделка использовалась для легализации денежных средств.

Ранее, писал 5-tv.ru, Митрошина показала собранную в СИЗО сумку.

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