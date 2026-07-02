Армия России освободила Пискуновку в ДНР

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 64 0

Кроме того, штурмовики Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Минобороны России/mod_russia; 5-tv.ru

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.

Кроме того, штурмовики Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
1 июл
Армия России освободила населенные пункты Копани и Украинское в зоне проведения спецоперации
30 июн
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29 июн
Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области
28 июн
Тренировочный лагерь ВСУ уничтожен в Николаевской области
28 июн
Армия России освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области
24 июн
Расчет «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в Запорожской области
24 июн
Российские военные освободили 114 зданий в Константиновке за сутки
19 июн
Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке за неделю
18 июн
Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке
17 июн
Российские войска уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

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