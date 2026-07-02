Российские войска освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.

Кроме того, штурмовики Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской. Об этом сообщал 5-tv.ru.

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