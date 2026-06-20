Первый час решает все: врач рассказал, как спасти выбитый зуб после травмы

Врач Лабухин: выбитый зуб можно спасти в течение первого часа

В летний сезон зубы травмируются особенно часто из-за повышения уличной активности. Этому способствует езда на самокатах и велосипедах. Однако выбитый зуб в некоторых случаях можно спасти, если правильно действовать сразу после травмы. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал медицинский директор сети стоматологий Максим Лабухин.

По словам специалиста, при полном выбивании зуба повреждаются ткани, которые удерживали его в лунке, а также клетки на поверхности корня. После этого они начинают пересыхать и постепенно погибать.

Как пояснил Лабухин, первый час после травмы имеет решающее значение. Лучше всего, если помощь будет оказана еще быстрее — в течение первых 20–30 минут.

Что делать, если выбило зуб

Если постоянный зуб полностью выбит, важно найти его, не трогать корень и как можно скорее обратиться к стоматологу. Врач отметил, что при сохраненном корне и быстрой медицинской помощи зуб иногда получается вернуть в лунку.

Брать зуб следует исключительно за белую коронковую часть. При этом корень трогать нельзя. Если же зуб испачкался, его можно аккуратно помыть, однако не стоит чистить его щеткой, растирать, обрабатывать спиртом и перекисью.

Если есть возможность, постоянный зуб можно аккуратно вернуть в лунку и прикусить чистую марлю. Если сделать это не получается, его нужно сохранить во влажной среде — в молоке или физрастворе. Оставлять зуб сухим, класть его в карман или пустой контейнер нельзя.

Если зуб откололся, фрагмент лучше сохранить и отнести его врачу. При смещении зуба не нужно пытаться силой вернуть его на место, так как это чаще всего негативные последствия.

Отдельно стоматолог предупредил, что молочные зубы самостоятельно вставлять обратно нельзя. Это может повредить зачаток постоянного зуба. В таком случае ребенка нужно как можно скорее показать стоматологу.

Как с выбитым зубом поступают стоматологи

В клинике врач проведет осмотр, сделает рентген и оценит состояние корня и костной ткани. Если условия позволят, зуб обработают, вернут в лунку и зафиксируют к соседним зубам. Если сохранить его невозможно, пациенту могут предложить имплантацию, мостовидный протез или временные конструкции.

После имплантации в первую неделю важно отказаться от бани, сауны, спорта и алкоголя.

Для профилактики травм Лабухин порекомендовал использовать спортивные капы во время контактных тренировок, а также шлемы при езде на велосипеде и самокате. При этом, по словам врача, даже хорошая защита не заменяет осторожность: чаще всего к травмам приводят высокая скорость и недооценка риска.

Главное правило при такой травме — не откладывать визит к врачу до следующего дня. Именно первый час может решить, получится ли сохранить собственный зуб.

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