Полоса вспыхнула: велосипедист устроил пожар на дороге в Зеленограде

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Бутылка с зажигательной смесью пролетела рядом с двумя машинами.

Фото, видео: MAX/Петровка, 38; 5-tv.ru

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Велосипедист устроил пожар на дороге в Зеленограде

В Зеленограде велосипедист поджег проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве в своем Telegram-канале.

«Фигурант на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Жидкость разлилась по асфальту и вспыхнула», — уточнили в ведомстве.

Опасный снаряд пролетел недалеко от двух проезжающих по дороге машин, не задев их. В результате этих хулиганских действий никто не пострадал. Момент происшествия был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

В МВД добавили, что инцидент произошел в третьем микрорайоне. В полицию о случившемся сообщил очевидец. Правоохранительными органами уже был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний местный житель.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый в содеянном сознался. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержали девушку, которая распылила перцовый баллончик на станции метро «Каширская». Она стала участницей конфликта, в процессе которого и применила средство самообороны. В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок, он получил ожог глаз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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