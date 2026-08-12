Полоса вспыхнула: велосипедист устроил пожар на дороге в Зеленограде

Велосипедист устроил пожар на дороге в Зеленограде

В Зеленограде велосипедист поджег проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве в своем Telegram-канале.

«Фигурант на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Жидкость разлилась по асфальту и вспыхнула», — уточнили в ведомстве.

Опасный снаряд пролетел недалеко от двух проезжающих по дороге машин, не задев их. В результате этих хулиганских действий никто не пострадал. Момент происшествия был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

В МВД добавили, что инцидент произошел в третьем микрорайоне. В полицию о случившемся сообщил очевидец. Правоохранительными органами уже был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний местный житель.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый в содеянном сознался. Он находится под подпиской о невыезде.

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