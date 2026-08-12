Полоса вспыхнула: велосипедист устроил пожар на дороге в Зеленограде
Бутылка с зажигательной смесью пролетела рядом с двумя машинами.
Фото, видео: MAX/Петровка, 38; 5-tv.ru
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Велосипедист устроил пожар на дороге в Зеленограде
В Зеленограде велосипедист поджег проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве в своем Telegram-канале.
«Фигурант на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Жидкость разлилась по асфальту и вспыхнула», — уточнили в ведомстве.
Опасный снаряд пролетел недалеко от двух проезжающих по дороге машин, не задев их. В результате этих хулиганских действий никто не пострадал. Момент происшествия был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
В МВД добавили, что инцидент произошел в третьем микрорайоне. В полицию о случившемся сообщил очевидец. Правоохранительными органами уже был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний местный житель.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый в содеянном сознался. Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержали девушку, которая распылила перцовый баллончик на станции метро «Каширская». Она стала участницей конфликта, в процессе которого и применила средство самообороны. В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок, он получил ожог глаз.
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