«Соучастник моих преступлений»: Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения

Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский поздравил свою супругу, заслуженную артистку России Юлию Высоцкую, с 53-летием. Пост с пожеланиями режиссер опубликовал в личном блоге.

«Друг, товарищ, партнер, злобный критик, мой подпольщик, верный защитник, бескомпромиссный борец и нежнейший соучастник всех моих преступлений… Моя бесконечная, единственная любовь», — написал Кончаловский.

В публикации режиссер сопроводил свое признание архивной фотографией супруги.

Кончаловский и Высоцкая познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Тогда актрисе было 22 года, а режиссеру — 58 лет. Спустя два года пара официально зарегистрировала брак.

Высоцкая неоднократно снималась в фильмах супруга. Среди совместных работ — «Дом дураков», «Глянец», «Рай» и «Дорогие товарищи!». В 2019 году супруги обвенчались в Свято-Троицком соборе в Пскове.

Ранее Юлия Высоцкая рассказывала 5-tv.ru, что больше всего ценит профессиональную оценку Андрея Кончаловского. Актриса отмечала, что супруг часто называет ее игру «гениальной», хотя сама считает такую оценку немного преувеличенной.

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