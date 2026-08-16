«Соучастник моих преступлений»: Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 106 0

Режиссер посвятил супруге признание и поделился архивным снимком в личном блоге.

Когда день рождения у Юлии Высоцкой

Фото: © РИА Новости/Татьяна Волобуева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский поздравил свою супругу, заслуженную артистку России Юлию Высоцкую, с 53-летием. Пост с пожеланиями режиссер опубликовал в личном блоге.

«Друг, товарищ, партнер, злобный критик, мой подпольщик, верный защитник, бескомпромиссный борец и нежнейший соучастник всех моих преступлений… Моя бесконечная, единственная любовь», — написал Кончаловский.

В публикации режиссер сопроводил свое признание архивной фотографией супруги.

Кончаловский и Высоцкая познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Тогда актрисе было 22 года, а режиссеру — 58 лет. Спустя два года пара официально зарегистрировала брак.

Высоцкая неоднократно снималась в фильмах супруга. Среди совместных работ — «Дом дураков», «Глянец», «Рай» и «Дорогие товарищи!». В 2019 году супруги обвенчались в Свято-Троицком соборе в Пскове.

Ранее Юлия Высоцкая рассказывала 5-tv.ru, что больше всего ценит профессиональную оценку Андрея Кончаловского. Актриса отмечала, что супруг часто называет ее игру «гениальной», хотя сама считает такую оценку немного преувеличенной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Путин рассказал о подвиге экипажа крейсера «Варяг»
16:55
Камера «не заметила» ремень: девушка получила штраф из-за пышных форм
16:34
«Соучастник моих преступлений»: Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения
16:08
Звезда сериала «Закрытая школа» Игорь Юртаев женился
15:42
Собянин: новый детский сад в Западном Дегунине откроется 1 сентября
15:18
Бездомная собака напала на девочку в Воткинске

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Страдающий от деменции Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери
«Не хочу просыпаться от сопливого»: дочь Бони против рождения брата или сестры
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео