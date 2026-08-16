Приложение для фитнес-браслетов раскрыло позиции солдат США вблизи Ирана

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

В публикациях можно было увидеть имена военнослужащих, их маршруты и распорядок дня на объектах.

Фитнес-приложение раскрыло позиции солдат США вблизи Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Около 1,3 тысячи пользователей фитнес-приложения Strava публиковали тренировки с американских военных баз на Ближнем Востоке, что могло позволить Ирану отслеживать маршруты военнослужащих. Об этом сообщил канал Sky News.

По данным издания, публикации в приложении позволяли определить точное расположение военных объектов, в том числе тех, которые отсутствуют на открытых картах. Пользователи также нередко указывали настоящие имена и публиковали подробные маршруты своих пробежек.

«Данные показывают распорядок дня на военных базах, а также схемы размещения и вывода личного состава и его перемещения между базами, включая некоторые объекты, которые не обозначены на общедоступных картах», — говорится в материале.

В частности, в Бахрейне подрядчик ВМС США после эвакуации с военной базы начал отмечать тренировки возле отеля Crown Plaza. Спустя шесть дней в районе этого места был нанесен удар, в результате которого пострадали два сотрудника Пентагона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать Ормузский пролив территорией США после завершения конфликта с Ираном. Американский лидер сообщил, что Вашингтон якобы полностью контролирует ситуацию в проливе и осуществляет его блокаду. По словам Трампа, из-за этого Тегеран несет многомиллионные убытки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Приложение для фитнес-браслетов раскрыло позиции солдат США вблизи Ирана

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